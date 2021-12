Lichtblick für Immobilienaktien in China >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Smarte Antwort auf Fachkräftemangel in ... » Lockdown-Ende: Die Öffnung des Handels ... Evergrande-Krise: Lichtblick für Immobilienaktien in China - Brancheindex steigt auf höchsten Stand seit zwei Monaten Die Aussicht auf staatliche Unterstützung für den angeschlagenen Immobiliensektor sorgt für neue Zuversicht. Ein Flächenbrand könnte so vermieden werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...