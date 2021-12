Drastische Kursgewinne verzeichnete die türkische Lira. Nachdem die Währung über Wochen hinweg im Sinkflug war, wertete sie am Montagabend zum Dollar um bis zu 25% auf.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag stabil gehalten. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1279 Dollar. Sie notiert damit etwa auf dem Stand vom frühen Handel. Nachdem der Euro zum Franken zuletzt um die 1,04-Marke pendelte, steht er unterdessen wieder leicht darüber. Das EUR/CHF-Paar notiert bei 1,0422. Auch der Dollar legte am Dienstag zum Franken leicht zu. Er wird zu 0...

