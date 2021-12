DJ AT&T verkauft digitale Werbetechnik-Plattform Xandr an Microsoft

Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Medien und Telekomkonzern AT&T verkauft seine Online-Anzeigenplattform Xandr an die Microsoft Corp und gibt damit seine Ambitionen auf, eine wichtige Rolle im digitalen Marketing zu spielen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gebeben. Die AT&T Inc hatte das früher unter dem Namen Appnexus bekannte Werbetechnologieunternehmen im Jahr 2018 für rund 1,6 Milliarden US-Dollar mit dem Ziel erworben, Schwergewichten wie der Google-Muttergesellschaft Alphabet und Facebook auf dem Markt für digitale Werbung Konkurrenz zu machen.

Die Online-Anzeigenbörse von Xandr ermöglicht es Werbetreibenden, Werbeplätze auf Tausenden von Websites zu kaufen und Zielgruppen anzusprechen. AT&T hat nach Alternativen für einige seiner Vermögenswerte gesucht, um sich auf sein Mobilfunkgeschäft zu konzentrieren und seine Bilanz zu stärken. Der Konzern vereinbarte den Verkauf eines Anteils an seinem DirecTV-Geschäft an die Private-Equity-Firma TPG und fusioniert seine Tochter Warnermedia mit dem Medienunternehmen Discovery.

December 21, 2021 11:06 ET (16:06 GMT)

