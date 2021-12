Die südafrikanisch-niederländische Holding setzt heute ihren Höhenflug an der Börse fort. Nachdem in der vergangenen Woche eine Einigung mit dem hartnäckigsten Gläubiger bekannt geworden war, schoss die Aktie bereits 30% nach oben. Schließlich kann damit höchstwahrscheinlich der seit Jahren schwelende Rechtsstreit endgültig beigelegt werden. Die Kosten in Höhe von 60 Millionen tun zwar weh, aber die ständige Ungewissheit schmerzt noch mehr.

Nach diesem Kursschub hatte die Aktie dann zuletzt eine Verschnaufpause eingelegt. Heute scheint Steinhoff nun seine Rallye fortsetzen zu wollen. Die Aktie springt erneut fast zehn Prozent nach oben und überbietet damit erstmals seit September wieder die Marke von 0,20 Euro. ...

