KAUNAS (dpa-AFX) - Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen wollen gemeinsam ein Mehrfach-Raketenwerfersystem entwickeln. Darauf verständigten sich die Verteidigungsminister der drei baltischen EU- und Nato-Staaten am Dienstag bei einem Treffen im litauischen Kaunas. "Dies ist ein großer Schritt nach vorn für die (...) Erhöhung der Abschreckungs- und Verteidigungsposition in der Region", sagte Estlands Ressortchef Kalle Laamet einem Bericht der Agentur BNS zufolge. Die Luftabwehr gilt als eine der Schwachstellen in der Verteidigung der an Russland grenzenden Baltenstaaten Estland, Lettland und Litauen./awe/DP/men