Audio-Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2542 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #39 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute sprechen wir über den Jump der Verbund über 100, was auch einen der besten Handelstage des Jahres im ATX TR auslöst. Weiters Herba Chemosan, Varta, Christine Petzwinkler und Teresa Pinzolits. Aktienseitig erwähnen wir Andritz, Immofnanz und EVN. Bei startup300 bitten wir, auf eine Delisting zu Lasten der Aktionäre zu verzichten, schlagen ein Crowdfunding für die Market Maker-Kosten vor. Diashow Impflogos: http://www.photaq.com/page/index/4000Lieblingssachen von dra: ...

