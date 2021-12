DJ MÄRKTE USA/Börsen nach schwachem Wochenstart auf Erholungskurs

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen erholen sich am Dienstag von den kräftigen Verlusten zu Wochenbeginn. Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 1,5 Prozent höher bei 35.446 Punkten, der S&P-500 gewinnt 1,2 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 1,3 Prozent nach oben.

Die Ängste in Bezug auf die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante, die am Montag für deutliche Verluste an den Börsen sorgten, bleiben allerdings bestehen, heißt es. Laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich die neue Mutante in den USA als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. Dazu kommen die weltweit wieder verhängten Beschränkungen, die erneut negative Auswirkungen auf die globale Konjunkturerholung haben dürften.

Für etwas Entspannung sorgen dagegen die Entwicklungen rund um das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden, welches auf der Kippe steht. So soll es zuletzt ein Gespräch zwischen Biden und dem demokratischen Senator Joe Manchin gegeben haben, um diesen doch noch zu einer Zustimmung zu bewegen. Diese ist entscheidend, da sich die Demokraten im US-Kongress keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen.

Marktteilnehmer verweisen allerdings auch auf die dünner werdenden Umsätze im Vorfeld der kommenden Weihnachtsfeiertage. Dies könnte angesichts der weiter bestehenden Unsicherheiten rund um Omikron zu einer erhöhten Volatilität führen.

Konjunkturseitig ist das Defizit in der US-Leistungsbilanz im dritten Quartal 2021 deutlicher als erwartet gestiegen. Zudem wurde das Defizit des zweiten Quartals nach oben revidiert.

Nike und Micron nach Zahlen mit Kurssprung

Der Sportartikelhersteller Nike hat in seinem zweiten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Umsätze in China und anhaltender Probleme in der Lieferkette Umsatz und Gewinn gesteigert und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gewinnt 6,4 Prozent.

Der Speicherchiphersteller Micron (+9,4%) übertraf mit dem Umsatz im Berichtsquartal den Konsens zwar nur leicht, lag dafür aber mit seinem Umsatzausblick etwas deutlicher über den Prognosen der Analysten. Ähnlich sah es auf der Gewinnseite aus. Die Kurse der Chipkonkurrenten AMD und Intel legen um 1,7 bzw 2,5 Prozent zu, Nvidia verbessern sich um 1,4 Prozent.

McDonald's (+1,3%) veräußert ein erst vor drei Jahren gekauftes Startup an den Kreditkarten-Konzern Mastercard (+2,9%). Wie die Schnellrestaurantkette mitteilte, soll die Dynamic Yield Ltd durch die Übernahme beschleunigt wachsen. McDonald's wolle weiter mit Dynamic Yield und Mastercard zusammenarbeiten, um die Technologie des Unternehmens auf weitere Märkte zu bringen.

United Parcel Service (UPS) hat bei Boeing (+5,3%) 19 Großraum-Frachtflugzeuge bestellt. Die Maschinen sollen laut Mitteilung zwischen 2023 und 2025 ausgeliefert werden. Die Aktie von UPS notiert 1,9 Prozent höher.

Der Medien und Telekomkonzern AT&T (+2,2%) verkauft seine Online-Anzeigenplattform Xandr an Microsoft (+1,1%) und gibt damit seine Ambitionen auf, eine wichtige Rolle im digitalen Marketing zu spielen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Die Aktien von General Mills fallen um 4,2 Prozent. Der Lebensmittel-Konzern hat für das zweite Geschäftsquartal einen schwächer als erwarteten Gewinn vermeldet. Das Unternehmen verwies auf eine "beispiellose Kombination" von Kostensteigerungen und Unterbrechungen in den Lieferketten.

Ölpreise legen zu - Dollar stabil

Mit den Ölpreisen geht es deutlich nach oben. Auslöser sind Berichte über eine Unterbrechung der libyschen Ölproduktion. Milizen haben Berichten zufolge das Ölfeld El Sharara stillgelegt. Das größte Ölfeld des Landes könne 300.000 Barrel leichtes Rohöl pro Tag liefern. Aber auch weitere Ölfelder seien betroffen. Laut der Marktstrategen von Oanda sei die Unterbrechung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Libyen am 24. Dezember politisch motiviert.

Der Dollar-Index notiert wenig verändert. Oanda-Experte Jeffrey Halley sieht die jüngste leichte Dollarschwäche als Folge von Gewinnmitnahmen nach der Rally zuvor. Das Potenzial nach unten für den Greenback sei allerdings begrenzt, weil der Markt verwundbar bleibe mit Blick auf Schlagzeilen zur Omikron-Variante, die die Anleger immer wieder in den Dollar als sicheren Hafen treiben könnten.

Der Goldpreis gibt moderat nach, liegt aber weiter nahe der Marke von 1.800 Dollar. Am Anleihemarkt geht es für die Renditen weiter aufwärts. Die Rendite zehnjähriger Titel gewinnt 5,6 Basispunkte auf 1,48 Prozent. Teilnehmer verweisen auf leicht nachlassende Omikron-Sorgen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.446,36 +1,5% 514,20 +15,8% S&P-500 4.621,37 +1,2% 53,35 +23,0% Nasdaq-Comp. 15.175,63 +1,3% 194,68 +17,8% Nasdaq-100 15.796,78 +1,1% 169,14 +22,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,67 3,7 0,63 54,9 5 Jahre 1,22 5,4 1,17 86,0 7 Jahre 1,39 5,5 1,34 74,6 10 Jahre 1,48 5,6 1,43 56,4 30 Jahre 1,92 6,5 1,85 27,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8:25h Mo,17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1269 -0,1% 1,1282 1,1297 -7,7% EUR/JPY 128,63 +0,4% 128,35 128,05 +2,0% EUR/CHF 1,0419 +0,2% 1,0393 1,0395 -3,6% EUR/GBP 0,8505 -0,4% 0,8535 0,8542 -4,8% USD/JPY 114,15 +0,5% 113,74 113,36 +10,5% GBP/USD 1,3250 +0,3% 1,3219 1,3223 -3,0% USD/CNH (Offshore) 6,3778 -0,1% 6,3788 6,3842 -1,9% Bitcoin BTC/USD 48.729,70 +4,1% 48.621,97 45.946,16 +67,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,70 68,61 +3,0% 2,09 +49,4% Brent/ICE 73,42 71,52 +2,7% 1,90 +42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,74 1.790,90 -0,2% -4,16 -5,9% Silber (Spot) 22,51 22,28 +1,1% +0,24 -14,7% Platin (Spot) 932,00 935,55 -0,4% -3,55 -12,9% Kupfer-Future 4,34 4,29 +1,0% +0,04 +23,2% ===

