Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (100g, philoro) -0,34% auf 5206,91, davor 4 Tage im Plus (1,82% Zuwachs von 5131,22 auf 5224,73), Goldbarren (1oz, philoro) -0,34% auf 1634,04, davor 4 Tage im Plus (1,66% Zuwachs von 1612,83 auf 1639,58), Frequentis +0,77% auf 26,2, davor 4 Tage im Minus (-5,8% Verlust von 27,6 auf 26), Goldbarren (1000g, philoro)-0,34% auf 51583,7, davor 3 Tage im Plus (1,67% Zuwachs von 50909,7 auf 51761,8), Goldbarren (250g, philoro) -0,34% auf 12977,2, davor 3 Tage im Plus (1,66% Zuwachs von 12808,7 auf 13021,7), Wienerberger +1,03% auf 31,34, davor 3 Tage im Minus (-4,44% Verlust von 32,46 auf 31,02), AT&S +2,82% auf 43,75, davor 3 Tage im Minus (-4,06% Verlust von 44,35 auf 42,55). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (2 ...

