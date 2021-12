Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz bringt Corona-Selbsttests für den Eigengebrauch in Aktion. Dadurch sollen alle eine günstige Möglichkeit erhalten, sich vor den Festtagen testen zu können. Vom 22.12. bis 28.12.2021 sind Nasenabstrichtests im 5er- Pack für 9.99 Franken erhältlich.Lidl Schweiz will seinen Kundinnen und Kunden eine günstige Möglichkeit bieten, sich vor den Festtagen selbst testen zu können. Der Detailhändler bietet deswegen Selbsttests für den Eigengebrauch in Aktion an. Lidl Schweiz reagiert damit auf die aktuellen Entwicklungen und passt sein Angebot an das steigende Kundenbedürfnis an. Lidl Schweiz möchte sicherstellen, dass sich alle, die wollen, selbst testen können, bevor sie ihre Liebsten besuchen - und das zum besten Preis. So leistet der Detailhändler einen Beitrag für möglichst gesunde und fröhliche Festtage.Die Tests sind durch das BAG validiert. Es handelt sich um einfach handhabbare vordere Nasenabstrichtests. Für nur 9.99 Franken erhält man vom 22.12. - 28.12. 2021 in allen landesweiten 160 Lidl-Filialen eine Packung mit 5 Tests - so lange Vorrat.Pressekontakt:Medienstelle Lidl SchweizDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100883228