Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.174,99 +1,65% +17,52% Stoxx50 3.725,10 +1,46% +19,84% DAX 15.447,44 +1,36% +12,60% FTSE 7.290,19 +1,28% +11,42% CAC 6.964,99 +1,38% +25,46% DJIA 35.440,33 +1,45% +15,79% S&P-500 4.626,25 +1,27% +23,17% Nasdaq-Comp. 15.197,54 +1,45% +17,92% Nasdaq-100 15.821,84 +1,24% +22,76% Nikkei-225 28.517,59 +2,08% +3,91% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,33 -87

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,14 68,61 +3,7% 2,53 +50,3% Brent/ICE 73,66 71,52 +3,0% 2,14 +42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,10 1.790,90 -0,2% -3,81 -5,8% Silber (Spot) 22,49 22,28 +0,9% +0,21 -14,8% Platin (Spot) 932,17 935,55 -0,4% -3,38 -12,9% Kupfer-Future 4,34 4,29 +1,0% +0,04 +23,2%

Mit den Ölpreisen geht es deutlich nach oben. Auslöser sind Berichte über eine Unterbrechung der libyschen Ölproduktion. Milizen haben Berichten zufolge das Ölfeld El Sharara stillgelegt. Laut der Marktstrategen von Oanda sei die Unterbrechung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Libyen am 24. Dezember politisch motiviert. Der Goldpreis gibt moderat nach, liegt aber weiter nahe der Marke von 1.800 Dollar.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen erholen sich am Dienstag von den kräftigen Verlusten zu Wochenbeginn. Die Ängste in Bezug auf die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante, die am Montag für deutliche Verluste an den Börsen sorgten, bleiben allerdings bestehen, heißt es. Laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich die neue Mutante in den USA als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. Dazu kommen die weltweit wieder verhängten Beschränkungen, die erneut negative Auswirkungen auf die globale Konjunkturerholung haben dürften. Für etwas Entspannung sorgen die Entwicklungen rund um das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von US-Präsident Joe Biden, welches auf der Kippe steht. So soll es zuletzt ein Gespräch zwischen Biden und dem demokratischen Senator Joe Manchin gegeben haben, um diesen doch noch zu einer Zustimmung zu bewegen. Diese ist entscheidend, da sich die Demokraten im US-Kongress keinen einzigen Abweichler erlauben können, wenn sie das Gesetz verabschieden wollen. Marktteilnehmer verweisen allerdings auch auf die dünner werdenden Umsätze im Vorfeld der kommenden Weihnachtsfeiertage. Dies könnte angesichts der weiter bestehenden Unsicherheiten rund um Omikron zu einer erhöhten Volatilität führen. Nike hat in seinem zweiten Geschäftsquartal trotz rückläufiger Umsätze in China und anhaltender Probleme in der Lieferkette Umsatz und Gewinn gesteigert und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gewinnt 6,4 Prozent. Der Speicherchiphersteller Micron (+9,4%) übertraf mit dem Umsatz im Berichtsquartal den Konsens zwar nur leicht, lag dafür aber mit seinem Umsatzausblick etwas deutlicher über den Prognosen der Analysten. Die Kurse der Chip-Konkurrenten AMD und Intel legen ebenfalls zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

23:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten haben sich die Kurse am Dienstag schon wieder erholt. Zudem griffen Anleger im unteren Bereich der Handelsspanne zwischen 15.000 und 16.000 Punkten erneut zu. Für Zuversicht sorgten Berichte, nach denen die Omikron-Fallzahlen in Südafrika schon wieder stark zurückgehen und auch im stark betroffenen London die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen nur unterproportional steigt. Alle großen Stoxx-Branchenindizes verzeichneten Gewinne. An der Spitze stand der Stoxx-Index der Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Plus von 3,5 Prozent, gefolgt von den Öl- und Gaswerten (+2,9%). Im DAX stiegen Adidas trotz eines schwachen Konsumklimas um 0,6 Prozent - gestützt von Zahlen des Konkurrenten Nike. Für die Aktie von Zur Rose ging es um weitere 16 Prozent nach unten, Shop Apotheke gaben 8,2 Prozent nach. Das Bundesministerium für Gesundheit hat die Einführung des E-Rezepts zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Für die Aktie von Manz ging es dagegen um 23,3 Prozent aufwärts, angetrieben von einem neuen Großauftrag. Vor gut einem Jahr hat sich Rocket Internet per Delisting von der Börse verabschiedet. Der Preis damals - 18,57 Euro pro Aktie. Viele Anleger haben es zähneknirschend angenommen. Einige Investoren haben allerdings darauf gesetzt, dass es in Zukunft ein höheres Gebot geben könne, und das geht nun auf. Weil nun ein neues Angebot für 35 Euro vorliegt, zogen die Aktien an der Hamburger Börse am Abend um 19,8 Prozent auf 32,34 Euro an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 8:25h Mo,17:08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1270 -0,1% 1,1282 1,1297 -7,7% EUR/JPY 128,68 +0,4% 128,35 128,05 +2,1% EUR/CHF 1,0426 +0,3% 1,0393 1,0395 -3,6% EUR/GBP 0,8506 -0,4% 0,8535 0,8542 -4,8% USD/JPY 114,17 +0,5% 113,74 113,36 +10,5% GBP/USD 1,3249 +0,3% 1,3219 1,3223 -3,1% USD/CNH (Offshore) 6,3777 -0,1% 6,3788 6,3842 -1,9% Bitcoin BTC/USD 48.732,25 +4,1% 48.621,97 45.946,16 +67,8%

Der Dollar-Index notiert wenig verändert. Oanda-Experte Jeffrey Halley sieht die jüngste leichte Dollarschwäche als Folge von Gewinnmitnahmen nach der Rally zuvor. Das Potenzial nach unten für den Greenback sei allerdings begrenzt, weil der Markt verwundbar bleibe mit Blick auf Schlagzeilen zur Omikron-Variante, die die Anleger immer wieder in den Dollar als sicheren Hafen treiben könnten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem von Omikron-Sorgen ausgelösten kräftigen Rücksetzer zum Wochenstart ist es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Dienstag auf breiter Front wieder nach oben gegangen. Allerdings konnten nur in Tokio und in Sydney die Vortagsverluste vollständig wieder wettgemacht werden. Stützend wirkten die nicht so stark ausgefallenen Verluste am Vortag an der Wall Street, wo es zudem im Verlauf zu einer Erholung von den Tagestiefs gekommen war. Außerdem deuteten die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes auf einen freundlichen Start am Nachmittag an der Wall Street hin. Daneben sprachen Marktteilnehmer von Schnäppchenjägern, die die jüngsten Einbußen als Einstiegschance genutzt hätten. Ausreißer nach oben war Tokio. Der Nikkei-Index machte einen Satz um 2,1 Prozent nach oben. Für Rückenwind sorgte ein Nachtragshaushalt der Regierung, der die negativen Konjunkturfolgen der Pandemie abmildern soll. Erholt zeigten sich schwer gebeutelten Aktien aus dem mit Liquiditätsproblemen kämpfenden Immobiliensektor. Die AKtien von China Vanke, Poly Developments und Seazen Holdings gewannen 4 bis 7 Prozent, die Aktien der beiden prominenten Problemunternehmen China Evergrande und Kasai 4,6 bzw 3,8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

ROCKET INTERNET

will gut ein Jahr nach dem Rückzug von der Frankfurter Wertpapierbörse noch im Umlauf befindliche eigene Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots zurückkaufen und macht dies über einen höheren Preis den verbliebenen Aktionären schmackhaft. Der aktivistische Aktionär Elliott International und von ihm kontrollierte Gesellschaften, die rund 20,22 Prozent des Grundkapitals und einen Großteil der einzuziehenden Aktien halten, haben sich verpflichtet, das Angebot anzunehmen.

AKER BP / LUNDIN ENERGY

In Skandinavien fusionieren zwei große Öl- und Gaskonzerne: Aker BP aus Norwegen gab am Dienstag den Kauf des schwedischen Konkurrenten Lundin Energy bekannt. Aker zahlt demnach 125 Milliarden norwegische Kronen, umgerechnet rund 12,3 Milliarden Euro.

AT&T

verkauft seine Online-Anzeigenplattform Xandr an die Microsoft Corp und gibt damit seine Ambitionen auf, eine wichtige Rolle im digitalen Marketing zu spielen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gebeben. Die AT&T Inc hatte das früher unter dem Namen Appnexus bekannte Werbetechnologieunternehmen im Jahr 2018 für rund 1,6 Milliarden US-Dollar mit dem Ziel erworben, Schwergewichten wie der Google-Muttergesellschaft Alphabet und Facebook auf dem Markt für digitale Werbung Konkurrenz zu machen.

EMBRAER

Der brasilianische Flugzeugbauer bringt seine Urban-Air-Mobility-Tochter Eve Holding Inc über die Fusion mit einer Mantelgesellschaft (Spac) an die Börse. Die Transaktion bewertet das Unternehmen pro forma mit rund 2,9 Milliarden US-Dollar. Eve entwickelt elektrische Senkrechtstarter und -landefahrzeuge (eVTOL) sowie den dazugehörigen Service und Support und das städtische Flugverkehrsmanagement.

ING

hat angekündigt, sich von ihrem Privatkundengeschäft in Frankreich zu trennen. Der Konzern hatte im Juni angekündigt, strategische Optionen für das Geschäft auszuloten. Die ING Groep NV teilte mit, sie wolle sich auf ihr Unternehmensportfolio konzentrieren. Von der Schließung seien 460 Mitarbeiter betroffen.

INSTABOX

Der schwedische Paketdienst Instabox will im kommenden Jahr in Deutschland starten. "Deutschland ist einer der größten Märkte in Europa, es ist auch ein sehr wettbewerbsstarker Markt. Aber wir sind zuversichtlich, dass die Verbraucher in Deutschland unseren Service schätzen werden", sagte Firmengründer und -chef Alexis Priftis der Wirtschaftswoche. Das Unternehmen wird zum Beispiel Pakete des Modehändlers H&M ausliefern.

MCDONALDS'S

verkauft ein erst vor drei Jahren gekauftes Start-up an den Kreditkartenkonzern Mastercard. Wie die Schnellrestaurantkette mitteilte, soll die Dynamic Yield Ltd durch die Übernahme beschleunigt wachsen. McDonald's wolle weiter mit Dynamic Yield und Mastercard zusammenarbeiten, um die Technologie des Unternehmens auf weitere Märkte zu bringen.

MICROSOFT / NUANCE

Die Europäische Kommission hat dem US-Softwarekonzern Microsoft die Übernahme des KI-Spezialisten Nuance Communications ohne Auflagen erlaubt. Die Transaktion werde den Wettbewerb nicht erheblich einschränken, begründete die Brüsseler Behörde ihre Entscheidung.

TOTALENERGIES

hat eine Vereinbarung mit dem Oman zur Förderung von Erdgas abgeschlossen. Das französische Energieunternehmen werde laut Mitteilung eine Gesellschaft namens Marsa LNG gründen, an der es 80 Prozent halten werde. Die Oman National Oil Company (OQ) werde die restlichen 20 Prozent halten.

BOEING / UPS

United Parcel Service (UPS) hat bei Boeing 19 Großraum-Frachtflugzeuge bestellt. Die Maschinen sollen laut Mitteilung zwischen 2023 und 2025 ausgeliefert werden. UPS betreibt die Frachtversion der 767 seit 1995 und hat insgesamt 91 dieser Flugzeuge bestellt, so Boeing. Der Flugzeug-Hersteller erklärte, dass 2021 ein Rekordjahr für den Verkauf seiner Frachtflugzeuge gewesen sei.

