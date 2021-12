Grund zum Feiern haben heute alle Alibaba-Aktionäre. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund sieben Prozent. Damit verteuert sich das Papier auf nun 122,52 USD. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Alibaba-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund zwölf Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt verläuft bei 136,85 USD. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Da dieser Indikator bei 190,41 USD notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...