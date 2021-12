Die kalifornische SpaceX-Raketenfabrik ist im Dezember voll ausgelastet. Doch das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk hat mit einer großen Corona-Welle unter seinen Mitarbeitern zu kämpfen. Laut der LA Times sind mindestens 132 SpaceX-Mitarbeiter in Hawthorne positiv auf COVID-19 getestet worden. Veröffentlicht wurden die Zahlen vom Los Angeles County Department of Public Health. Auch in der Unternehmenszentrale, wo es hauptsächlich um Design, Produktion und Technik geht, soll es zu einem Corona-Ausbruch gekommen sein. Mehr zum Thema SpaceX: Elon Musk will ...

