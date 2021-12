Dem Biotech-Startup Cortical Labs ist es gelungen, Mini-Gehirne aus menschlichen Nervenzellen zu konstruieren und diese mit einem Computersystem zu verbinden. Die Hirnzellen lernten dabei schneller Pong zu spielen als eine KI. Schon länger forschen Wissenschaftler:innen weltweit an der Entwicklung von Netzwerken aus Neuronen. Jetzt könnte dem Biotech-Startup Cortical Labs ein Durchbruch gelungen sein. Denn erstmals soll ein solches System aus gezüchteten menschlichen Hirnzellen zielgerichtete Aufgaben erfüllt haben. Mehr zum Thema Neuralink: Elon Musk will 2022 erste Chips in menschliche Gehirne ...

