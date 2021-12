Berlin (ots/PRNewswire) -Vorstellung des neuen CHiQ C5L LDS Staubsauger-RoboterDer Staubsauger-Roboter C5L LDS von CHiQ, eine Marke von Changhong Europe, wurde im Dezember offiziell in Europa eingeführt und wird bald weltweit erhältlich sein. Der C5L LDS ist vollgepackt mit hochmodernen Funktionen, die ihn zu einer intelligenten, zeitsparenden Möglichkeit machen, Böden sauber zu halten, während Sie Ihre Zeit mit wichtigeren Dingen verbringen.Das "LDS" im Namen des C5L LDS steht für "Laser Distance Sensor", einen oben montierten LIDAR-Entfernungssensor, der sich mit sechs Umdrehungen pro Sekunde dreht. Der Sensor hat einen Abtastradius von 6 m und speist Informationen in den 3D-SLAM-Algorithmus des C5L ein, der eine genaue Bodenkarte der Umgebung des Vakuums erstellt. Der Algorithmus berechnet dann die effizienteste Reinigungsroute durch den Raum. Der leistungsstarke 2.100-Pa-Motor, die doppelseitigen Bürsten und die 26 Sensoren des C5L LDS sorgen dafür, dass der Staubsauger alle Hindernisse umgeht und keinen Staub hinterlässt.Die CHiQ ROBOT App geht bei der Steuerung des C5L noch einen Schritt weiter: Sie bietet Fernsteuerung, geplante Reinigungen, Spot-Reinigungseinstellungen sowie Sperrzonen und erinnert den Nutzer sogar daran, wenn es Zeit ist, die Bürsten zu ersetzen und die Sensoren zu reinigen. Der Staubsauger unterstützt sogar einen Sprachassistenten, mit dem er sich nahtlos in ein Smart Home-Ökosystem integrieren lässt.Der C5L LDS wird von einem leistungsstarken 5200-mAh-Lithium-Akku mit Strom versorgt, der eine Reinigungsdauer von mehr als 100 Minuten oder etwa 120 Quadratmetern pro Ladung ermöglicht. Der Staubsauger kehrt automatisch in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen, und nimmt dann die Reinigung wieder auf. Sollte ein Problem mit dem C5L auftreten, bietet CHiQ eine zweijährige Austauschgarantie.Bei CHiQ lösen wir Probleme und verbessern das Leben nachhaltig. Mit dem Staubsauger-Roboter C5L LDS wollte CHiQ ein Produkt schaffen, das eine klassische Aufgabe vollständig automatisiert, so dass die Besitzer mehr Zeit für die Dinge haben, die für sie am wichtigsten sind.Derzeit sind Fernsehgeräte, Kühlschränke, tragbare Klimaanlagen, Monitore und Batterien von CHiQ in Europa erhältlich, weitere CHiQ-Produkte sind für die Zukunft geplant. CHiQ expandiert auch weiterhin in ganz Europa und verbessert gleichzeitig das E-Commerce-Erlebnis, mit dem Ziel, CHiQ zum Maßstab zu machen, an dem die europäischen Verbraucher Produkte und Dienstleistungen messen.Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/CHiQGlobalï), Instagram (https://www.instagram.com/chiq.global/?hl=zh-cnï) und Twitter (https://twitter.com/GlobalCHiQ).Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://c5l.chiq.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1707201/CHiQ_C5L_LDS_Robot_Vacuum_Cleaner.jpgPressekontakt:Rebecca Wang,+86-18928159927Original-Content von: Changhong Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088803/100883242