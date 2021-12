HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Omikron/ Ampel:

"Es geht nicht mehr darum, Omikron zu verhindern, es geht nur darum, den Einzug hinauszuzögern. Deutschland steuert auf eine pandemische Notlage zu. Nur ist die außer Kraft gesetzt, weil die Ampel-Koalition einer der größten Fehleinschätzungen des vergangenen CDU-Gesundheitsmisters Jens Spahn folgte, als dieser verkündete, auf dieses rigide Instrument könnte der Staat verzichten. Die Folge: Die Zahlen schnellen nach oben, aber der Bund und die Länder begnügen sich mit zweitklassigen Gegenmaßnahmen. Richtig merkwürdig jedoch: Diesen Mechanismus - zu spätes Reagieren auf eine akute Gefahr - hat Deutschland in zwei Coronajahren schon so oft durchexerziert, dass es vollkommen unverständlich bleibt, wieso nicht schon heute der Bundestag zusammentritt, um genau diese "epidemische Lage von nationaler Tragweite" wieder zu beschließen? Das wäre das Mindeste, was jetzt zu tun ist. (...) Die Ampel sollte schnellstens umschalten - auf Rot."/yyzz/DP/he