Chicago und Kansas City, Missouri (ots/PRNewswire) -EVERSANA, der Pionier für kommerzielle Dienstleistungen der nächsten Generation für die globale Biowissenschaftsindustrie, gab heute den Abschluss der Übernahme von Intouch Group, eines globalen Full-Service-Agenturnetzwerks für die Pharmaindustrie, bekannt. Die Übernahme stärkt EVERSANAs Position als führendes Unternehmen im Bereich kommerzieller Dienstleistungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit mehr als 40 Standorten und 5.500 Mitarbeitern weltweit, das in der Lage ist, alle globalen Herausforderungen in den Bereichen Preisgestaltung, Zugang, Kostenerstattung, Werbung, Adhärenz oder Produktlieferung zu lösen."Der heutige Tag ist nicht nur für unsere Mitarbeiter und Kunden ein Meilenstein, sondern auch für eine Branche, die dringend eine bessere Methode benötigt, um Innovationen auf den Markt zu bringen, langfristige Werte zu schaffen und das Leben von Patienten zu verbessern", sagte Jim Lang, CEO von EVERSANA. "Mit der zusätzlichen Leistung von Intouch und weiteren Millionen, die in Daten, Analysen und digitale Transformation investiert werden, erfinden wir kommerzielle Ansätze zum Nutzen unserer Kunden und ihrer Patienten neu."Im Rahmen der im Oktober 2021 bekannt gegebenen Vereinbarung werden die branchenführenden Kreativ- und Mediendienstleistungen, Unternehmenslösungen und Datenanalysen von Intouch in die voll integrierte Vermarktungsplattform von EVERSANA integriert. Die Agenturen beider Unternehmen werden integriert, da EVERSANA ENGAGE sich mit dem Intouch-Agenturnetzwerk zusammenschließt. Faruk Capan, CEO der Intouch Group, berichtet nun an Jim Lang."Dies ist so viel mehr als nur eine Integration. Dies ist unsere Chance, jeden Bereich der Produktvermarktung zu verbessern", sagte Capan. "In den letzten 20 Jahren haben wir die Arzneimittelwerbung und das digitale Engagement verändert. Stellen Sie sich vor, was die nächsten 20 Jahre bringen werden, wenn wir unsere Ziele noch höher stecken und uns nicht scheuen, die Gesundheitsversorgung, wie wir sie kennen, zu verändern."Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben. Houlihan Lokey war exklusiver Finanzberater der Intouch Group.EVERSANA Sarah ZwickyTel. +1 (414) 434 -4691Intouch Group Wendy BlackburnTel. +1 (913) 530 -5207Informationen zu EVERSANA EVERSANA ist der führende unabhängige, weltweit vertretene Anbieter von Services für die Life-Sciences-Branche. Die integrierten Lösungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Patientenerfahrung und decken alle Phasen des Produktlebenszyklus ab, um einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert für Patienten, verschreibende Ärzte, Channel-Partner und Kostenträger zu schaffen. Das Unternehmen betreut mehr als 500 Organisationen, darunter innovative Start-ups und etablierte Pharmaunternehmen, und liefert ausgereifte Life-Science-Lösungen für eine gesündere Welt. Weitere Informationen zu EVERSANA finden Sie unter eversana.com oder verbinden Sie sich über LinkedIn und Twitter.Informationen zur Intouch Group Die Intouch Group ist ein privates Full-Service-Agenturnetzwerk, das über neun Tochtergesellschaften in acht Niederlassungen weltweit Kreativ- und Mediendienstleistungen, Unternehmenslösungen und Datenanalysen anbietet, darunter Intouch Solutions, Intouch Proto, Intouch Seven, Intouch International, Intouch Media, Intouch B2D, Intouch Analytics, Intouch Market Access und Intouch Oxygen. Insgesamt beschäftigt die Intouch Group mehr als 1.400 Mitarbeiter. Die Intouch Group hat sich den Biowissenschaften verschrieben und vertritt die Überzeugung, dass keine Herausforderung zu groß ist, um sie zu lösen. Kontaktieren Sie die Intouch Group unter info@intouchg.com oder besuchen Sie sie im Internet unter intouchg.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/826977/Eversana_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1665632/Intouch_Group_Logo.jpgOriginal-Content von: EVERSANA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068469/100883244