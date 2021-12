Aktien: Trotz Omikron - Carnival-Aktie mit Reboundchance

Anzeige / Werbung Die Kreuzfahrtindustrie gehört in der Coronavirus-Krise zu den größten Verlierern, auch der Branchenprimus Carnival. Doch zuletzt erholte sich der Titel und startete eine Aufholjagd, die Hoffnung macht. Mit Reisebeschränkungen und Lockdowns reagieren mehrere Länder auf den Vormarsch der neuen Coronavirus-Variante Omikron. Die Leidtragenden sind Fluggesellschaften, Tourismus- und Kreuzfahrtunternehmen - wie Carnival zeigt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der Konzern bekommt nach eigenen Angaben bereits die Auswirkungen der um sich greifenden Omikron-Angst zu spüren: "In den letzten Wochen hat die Omikron-Variante erste Auswirkungen auf die Buchungen zeitnaher Fahrten gehabt", hieß es von Unternehmensseite. Ein Rückschritt, denn für das abgelaufene Quartal wies Carnival einen Umsatz von 1,29 Milliarden Dollar aus. Damit lag der Branchenprimus deutlich über dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums von 34 Millionen Dollar. Allerdings reichte selbst dieser Zuwachs nicht aus, um die Analysten zu überzeugen: Die Marktexperten hatten im Schnitt mit 1,41 Milliarden Dollar gerechnet. Carnival-Aktie erholt sich vom Jahrestief Die Aktie von Carnival fällt nach der Erholung im ersten Halbjahr seit Juni deutlich ab. Die 200-Tagelinie (rot) ist vor längerer Zeit bereits unterschritten worden, Ende November wurde dann ein neues Jahrestief bei rund 16,30 Dollar markiert. Zuletzt hat sich die Aktie aber erholt, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Der erste Widerstand bei 20 Dollar wurde bereits überwunden. Das Ziel auf der Oberseite ist die Abwärtstrendlinie, die aktuell bei rund 23,50 Dollar verläuft. Enthaltene Werte: PA1436583006,DE0005773303,DE0008232125,GB0031215220,DE000TUAG000

