FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Am US-Anleihemarkt findet nur ein verkürzter Handel bis 20 Uhr MEZ statt.

FREITAG: Wegen Heiligabend bleiben die Börsen in Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und in den USA geschlossen. In Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur und Spanien findet nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

A.P. Moeller-Maersk A/S befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von LF Logistics für rund 3 Milliarden Dollar, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Maersk, die weltgrößte Containerschifffahrtsgesellschaft nach Kapazität, profitiert von der angespannten globalen Liefersituation, die die Seefrachtraten in diesem Jahr auf ein Rekordniveau getrieben und Rückstaus in den Häfen der USA verursacht hat. Durch die Übernahme von LF Logistics, einer Tochtergesellschaft des Hongkonger Lieferkettenmanagers Li & Fung, erhält Maersk die Kontrolle über ein Netzwerk von 223 Distributionszentren in ganz Asien und mehr als 250 Kunden weltweit. LF bietet auch Speditionsdienstleistungen für Einzelhändler, Hersteller und andere Frachteigentümer an.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,9% gg Vq 2. Veröff.: +5,9% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 111,0 zuvor: 109,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.637,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.960,75 -0,1% Nikkei-225 28.562,21 +0,2% Hang-Seng-Index 23.028,26 +0,2% Kospi 2.984,48 +0,3% Shanghai-Composite 3.625,77 +0,9% S&P/ASX 200 7.364,80 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gut behauptet - Die Börsen in Ostasien schließen sich der Erholungsbewegung an der Wall Street an. Dabei bröckeln die Gewinne im Handelsverlauf ab und fallen längst nicht so deutlich wie in den USA aus, nachdem es bereits am Dienstag einen Erholungsschub gegeben hatte. Bremsend wirkten die weiter bestehenden Sorgen um die rasante Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron, heißt es, zumal auch die kräftigen Aufschläge in den USA vornehmlich mit Schnäppchenkäufen erklärt wurden, und weniger mit neuen fundamentalen Kaufgründen. Die dienstäglichen Gewinne in Ostasien waren ebenfalls bereits in erster Linie mit erhöhter Kaufbereitschaft auf den zuletzt ermäßigten Niveaus erklärt worden. In Sydney machten Link Administration einen Satz um 15 Prozent nach oben nach der Zustimmung zur Übernahme durch die kanadische Dye & Durham

US-NACHBÖRSE

AAR gaben nach Vorlage von Quartalszahlen um über 8 Prozent nach. Der Dienstleister der Luftfahrtindustrie hatte einen geringer als erwartet ausgefallen Umsatz und bereinigten Gewinn ausgewiesen. Die Aktie des auf das Internet der Dinge spezialisierten Softwareanbieters Calamp sackte um 12,3 Prozent ab. Nicht nur enttäuschte hier die Umsatzentwicklung, das Unternehmen berichtete zudem von anhaltenden globalen Lieferkettenproblemen, die gravierender ausgefallen seien als erwartet. Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen legten Apollo Medical um 1,5 Prozent zu. Für Thor Industries ging es auf Nasdaq.com um 1,1 Prozent nach oben, gestützt von einem 250 Millionen Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm des Wohnimmobilienherstellers.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.492,70 +1,6% 560,54 +16,0% S&P-500 4.649,23 +1,8% 81,21 +23,8% Nasdaq-Comp. 15.341,09 +2,4% 360,14 +19,0% Nasdaq-100 15.986,28 +2,3% 358,63 +24,0% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 0,96 Mrd 1,10 Mrd Gewinner 2.750 660 Verlierer 625 2.721 unverändert 98 124

Sehr fest - Beobachter sprachen von einer Gegenbewegung auf die deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn und von Schnäppchenkäufen. Die Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante blieben allerdings, auch wenn Präsident Biden nun mit kostenlosen Schnelltests gegensteuern will. Für Zuversicht sorgte, dass das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket von Biden noch nicht vom Tisch ist und mit dem seine Zustimmung noch verweigernden demokratischen Senator Joe Manchin weitere Gespräche geführt werden sollen. Nike legten nach übertroffenen Erwartungen im jüngsten Quartal um 6,1 Prozent zu. Der Chiphersteller Micron (+10,5%) übertraf mit Umsatz und Gewinn im Berichtsquartal den Konsens zwar nur leicht, lag dafür aber mit seinem Umsatzausblick etwas deutlicher über den Prognosen. Die Kurse der Chipkonkurrenten AMD und Intel legten um 6,2 bzw 2,4 Prozent zu, Nvidia verbesserten sich um 4,9 Prozent. UPS (+2,3%) bestellte derweil bei Boeing (+5,9%) 19 Großraum-Frachtflugzeuge. Beim Elektrolastwagenbauer Nikola (+1,8%) wurde die Beilegung von Betrugsvorwürfen gegen eine Geldstrafe von 125 Millionen Dollar positiv quittiert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,65 2,5 0,63 53,7 5 Jahre 1,22 5,4 1,17 86,0 7 Jahre 1,39 5,3 1,34 74,3 10 Jahre 1,47 4,8 1,43 55,6 30 Jahre 1,88 2,6 1,85 23,1

Am Anleihemarkt ging es für die Renditen aufwärts. Die Rendite zehnjähriger Titel gewann 4,8 Basispunkte auf 1,47 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf leicht nachlassende Omikron-Sorgen und die damit wieder stärker in den Fokus rückende straffer werdende US-Geldpolitik mit der Aussicht auf Zinserhöhungen im kommenden Jahr.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:21 % YTD EUR/USD 1,1272 -0,1% 1,1281 1,1280 -7,7% EUR/JPY 128,64 -0,1% 128,71 128,31 +2,0% EUR/GBP 0,8506 +0,0% 0,8503 0,8536 -4,8% GBP/USD 1,3252 -0,1% 1,3269 1,3216 -3,1% USD/JPY 114,12 +0,0% 114,08 113,75 +10,5% USD/KRW 1.192,04 +0,1% 1.190,48 1.193,62 +9,8% USD/CNY 6,3707 -0,0% 6,3721 6,3719 -2,4% USD/CNH 6,3770 -0,0% 6,3777 6,3782 -1,9% USD/HKD 7,7997 -0,0% 7,8009 7,7992 +0,6% AUD/USD 0,7130 -0,3% 0,7150 0,7120 -7,4% NZD/USD 0,6745 -0,3% 0,6768 0,6725 -6,1% Bitcoin BTC/USD 49.215,84 -0,1% 49.268,26 48.552,59 +69,4%

Das Paar Euro/Dollar zeigte sich wenig bewegt. Oanda-Experte Jeffrey Halley sprach von leichten Gewinnmitnahmen beim Dollar nach der Rally zuvor. Das Potenzial nach unten sei aber begrenzt, weil der Markt verwundbar bleibe mit Blick auf Schlagzeilen zur Omikron-Variante, die die Anleger immer wieder in den Dollar als sicheren Hafen treiben könnten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,37 71,12 +0,4% 0,25 +50,8% Brent/ICE 74,08 73,98 +0,1% 0,10 +46,6%

Mit den Ölpreisen ging es kräftig nach oben. Auslöser war eine Unterbrechung der libyschen Ölproduktion. Milizen haben Berichten zufolge im unmittelbaren Vorfeld der Präsidentenwahl politisch motiviert das größte Ölfeld des Landes El Sharara stillgelegt. Aber auch weitere Ölfelder seien betroffen. Im späten Geschäft stützten in der Vorwoche deutlich gesunkene US-Ölvorräte, über die ein Branchenverband berichtet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.788,20 1.789,32 -0,1% -1,12 -5,8% Silber (Spot) 22,50 22,53 -0,1% -0,03 -14,8% Platin (Spot) 935,25 937,83 -0,3% -2,58 -12,6% Kupfer-Future 4,36 4,35 +0,2% +0,01 +23,7%

Der Goldpreis gab leicht nach, lag aber weiter nahe der Marke von 1.800 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KUBA -INFLATION

Kubas Inflation soll Ende des Jahres bei über 70 Prozent liegen - eine der höchsten Teuerungsraten der Welt. "Offensichtlich" werde sein Land die Schwelle von 70 Prozent überschreiten, sagte Wirtschaftsminister Alejandro Gil.

MALAYSIA -INFLATION

Die Verbraucherpreise in Malaysia lagen im November 0,2 Prozent höher als im Monat zuvor.

ÖLVORRÄTE USA

