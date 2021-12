Wiesbaden - Der Schweinebestand in Deutschland ist im Jahr 2021 auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Insgesamt wurden zum Stichtag 3. November 23,6 Millionen Schweine in der Bundesrepublik gehalten, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Gegenüber der Viehbestandserhebung im Mai sank die Zahl der Schweine um 4,4 Prozent oder 1,081 Millionen Tiere. Verglichen mit dem Vorjahreswert ging der Bestand um 9,4 Prozent oder 2,450 Millionen Tiere zurück. Für die einzelnen Tierkategorien beziehungsweise Gewichtsklassen ergibt sich für die Schweinehaltung ein differenziertes Bild: Zum Stichtag 3. November 2021 wurden 10,9 Millionen Mastschweine in Deutschland gehalten - 3,2 Prozent beziehungsweise 359.600 Tiere weniger als ein halbes Jahr zuvor. Ein Rückgang war dabei insbesondere bei den Mastschweinen mit 50 bis unter 80 Kilogramm Lebendgewicht zu verzeichnen, hier sank der Bestand um 8,1 Prozent oder 422.800 auf 4,8 Millionen Tiere.



Die Zahl der Mastschweine in der oberen Gewichtsklasse ab 110 Kilogramm Lebendgewicht stieg hingegen um 7,1 Prozent oder 90.500 auf 1,4 Millionen Tiere. Der Bestand an Mastschweinen mit 80 bis unter 110 Kilogramm Lebendgewicht blieb mit 4,7 Millionen Tieren nahezu konstant (-0,6 Prozent oder - 27.300 Tiere). Die Ferkelbestände verringerten sich im Vergleich zu Mai 2021 ebenfalls um 5,7 Prozent beziehungsweise 418.300 auf 6,9 Millionen Tiere. Neben den Beständen ist auch die Zahl der schweinehaltenden Betriebe rückläufig, so die Statistiker weiter.



Sie sank auf 18.800 und damit 4,6 Prozent oder 900 weniger als noch im Mai 2021. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Rückgang bei 7,8 Prozent (-1.600 Betriebe). Unter anderem sind die aufgrund der geringen Nachfrage im Handel und Export weiter fallenden Schweinefleischpreise ein Grund für die sinkenden Betriebszahlen. Auch im Zehnjahresvergleich ging sowohl die Zahl der gehaltenen Schweine als auch die Zahl der Betriebe zurück: Die Zahl der Schweine sank seit 2011 um 13,8 Prozent oder 3,8 Millionen Tiere, während die Zahl der Betriebe um 39,1 Prozent (-12.100 Betriebe) abnahm.



Da die Zahl der Betriebe stärker abnahm als die Zahl der gehaltenen Schweine, erhöhte sich der durchschnittliche Schweinebestand in den vergangenen zehn Jahren von 886 auf 1.254 Schweine je Betrieb.

