Eigentlich sollte man meinen, so kurz vor dem Jahreswechsel ebbt die Übernahmetätigkeit ab. Doch nicht im Lithiumsektor. Dort wird der zweitgrößte Rohstoffproduzent weltweit aktiv. Rio Tinto sichert sich ein Lithium-Projekt in Argentinien für 825 Millionen Dollar. Das Rincon Projekt befand sich bislang in privater Hand.Die derzeitigen Eigentümer behaupten, dass es sich bei der argentinischen Anlage um die größte natürlich vorkommende Lithium-Natriumbicarbonat-Ressource der Welt handelt. Offensichtlich ...

