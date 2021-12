Wichtige Punkte Rentner suchen in diesem renditeschwachen Markt nach Einkommen. AT&T zahlt eine großzügige und finanziell solide Dividende. Eine bevorstehende Abspaltung sollte AT&T zu einem besseren Unternehmen machen und eine solide Dividende für Investoren bieten. In Zeiten niedriger Renditen, in denen Anleihen und Sparkonten kaum noch Zinsen abwerfen, ist es für Rentnerinnen und Rentner schwer geworden. Dividendenaktien sind eine natürliche Alternative, denn sie bieten oft die höchsten Renditen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...