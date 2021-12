The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.12.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2021



ISIN Name

AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GRP

US40065W1071 GUANGSHEN RAILW. H ADR/50

DE000LB1M1F1 LBBW STUFENZINS 17/21

DE000DK0JSV1 DEKABANK MTN SERIE 7629

US674599CP81 OCCID.PETROL 19/22

US867914BM42 TRUIST FINANCIAL 16/22

