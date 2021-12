Valneva hat positive Topline-Ergebnisse aus der Los-zu-Los-Phase-3-Studie des Single-Shot-Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 erreicht. Die VLA1553-302-Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte, dass drei nacheinander hergestellte Impfstoffchargen äquivalente Immunantworten auslösten, die anhand des GMT-Verhältnisses der neutralisierenden Antikörpertiter am Tag 29 nach der Impfung gemessen wurden. Versuche von Los zu Los demonstrieren die Konsistenz der Herstellung, eine der Standardanforderungen für die Zulassung von Impfstoffen. Die Studie, an der 408 Teilnehmer im Alter von 18 bis 45 Jahren teilnahmen, bestätigte das laut Valneva ausgezeichnete Immunogenitätsprofil, das in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie VLA1553-301 ...

