Zahlen zeigen, dass Frauen oft die erfolgreicheren Investorinnen und Gründerinnen. Trotzdem sind ihre Projekte schlechter finanziert. Im Finale der Gründerinnen-Schau Create F gab es für keines der zehn Teams ein Investment, was das Funding-Gap live und in Farbe zeigt. Was tun? Schon mal vom Funding-Gap gehört? Das Funding-Gap bezeichnet die ungleiche Verteilung von Finanzierungen für Gründer und Gründerinnen. Laut dem Female Founders Monitor 2020 haben in Deutschland im untersuchten Zeitraum nur 5,2 Prozent der Gründerinnen-Teams Venture-Capital-Finanzierungen von einer Million Euro oder mehr erhalten. Bei den Männer-Teams dagegen waren es 27,8 Prozent. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...