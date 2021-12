DJ Delivery Hero sagt Expansion in Deutschland ab - Verkauf Japan im 1Q

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero begräbt nach nur wenigen Monaten seine Expansionspläne in Deutschland. Die Essensliefermarke Foodpanda Deutschland werde sich aus sechs deutschen Städten zurückziehen, darunter Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Der Standort Berlin bleibe als Innovationszentrum für Pilotprojekte neuer Produktfunktionen und Technologien bestehen, teilte der Berliner Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -lieferungen mit. Zudem soll das japanische Geschäft, Foodpanda Japan, im ersten Quartal 2022 verkauft werden.

Mit den Maßnahmen will Delivery Hero seine Ressourcen "auf hochattraktive Wachstumschancen" in anderen Märkten sowie insbesondere im Quick Commerce konzentrieren, also der Schnelllieferung von Lebensmitteln.

December 22, 2021

