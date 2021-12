Novavax hat vor Kurzem die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in der EU erhalten. Doch das US-Unternehmen will in Zukunft auch an den Booster-Kampagnen teilhaben. Hierfür setzt die Gesellschaft die Phase-3-Studie PREVENT-19 fort, um eine dritte Dosis des Corona-Vakzins auf Sicherheit und Wirksamkeit zu überprüfen.Alle Teilnehmer der Studie seien nun berechtigt, eine dritte Booster-Dosis von NVX-CoV2373 zu erhalten, so Novavax am Donnerstag. Die Auffrischungsdosis sei identisch mit dem aktiven ...

