Gemeinsam mit dem norwegischen Projektentwickler Solgrid will Encavis ein 100-MW-Solarportfolio in Schweden umsetzen. Ein erster Photovoltaik-Solarpark an der Westküste Schwedens ist bereits am Netz. Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat einen Partnerschaftsvertrag mit dem norwegischen Projektentwickler Solgrid AS unterzeichnet. Darin geht es um ein 100 MW großes Portfolio an subventionsfreien Photovoltaik-Solarparks in Schweden. Der erste PV-Solarpark in Varberg an der Westküste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...