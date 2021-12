Berlin - Im Rahmen der Corona-Auffrischungsimpfkampagne in Deutschland hat mittlerweile jeder dritte Deutsche einen "Booster" erhalten. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervor.



Demnach stieg die entsprechende Quote auf 33,8 Prozent (Vortag: 32,6 Prozent). Die Impfquote bei den Erstimpfungen legte unterdessen gegenüber dem Vortag um 0,1 Punkte zu und liegt jetzt bei 73,6 Prozent. In den letzten sieben Tagen wurden täglich durchschnittlich rund 87.500 Menschen erstmalig gegen das Coronavirus geimpft. Den ursprünglich "vollen" Schutz haben 70,5 Prozent (Vortag: 70,4 Prozent).



Unter den besonders gefährdeten Über-60-Jährigen sind 88,1 Prozent mindestens einmal gegen Corona geimpft, 87,0 Prozent haben den "vollständigen" Schutz, 56,7 Prozent den "Booster".

