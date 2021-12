Symrise Long: 50-Prozent-Chance! Die Indexumstellung im DAX kam auch Symrise zugute, nachdem passive Indexfonds ihr Portfolio anpassen und den Wert nachkaufen mussten. Der dabei herausgebildete Aufwärtstrend ist aktuell noch intakt und Symrise sollte in den folgenden Handelswochen das All Time High bei 132,9 Euro erneut testen. Die am nächsten gelegene Unterstützungszone hat sich bei 125,05 Euro etabliert. Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise wurde im Zuge der Aufstockung des DAX von 30 auf ...

