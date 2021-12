Trotz der vorweihnachtlichen Volatilität hat der Deutsche Aktienindex sowohl seinen Boden von Anfang Oktober als auch seine 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigt. Es ist die Zuversicht der Schnäppchenjäger, die bei Rücksetzern kaufen, die auch so kurz vor dem Jahresende eine stärkere Korrektur verhindert. Dieses Verhalten lässt sich auch an der Wall Street beobachten. Die Anleger hoffen, dass die Verbesserung der Situation in den Lieferketten durch Omikron nicht abgesagt, sondern lediglich zeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...