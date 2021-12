Achtung Leak! Aussagekräftige Long-Covid-Therapiestudie gestartet!

Anzeige / Werbung

Was nun durch Dritte bekannt wurde, sollte gewaltige Auswirkungen auf Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) haben.

Sollte sich herausstellen, dass sich ArtemiC Support® als probate Long-Covid-Therapie erweist, wie es Dr. Edlinger schon beobachtet hat, können die Aktionäre die Champagnerflaschen kaltstellen.

Bis vor Kurzem war der Wirkungsgrad der von Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) für den nordamerikanischen Raum lizenzierten MyCell-Inside eher ein Mysterium. Viele Marktbeobachter fragten sich, warum Artemic, das basierend auf dieser Technologie hergestellt wird, einen so entscheidenden Vorteil bei der Heilung von hospitalisierten Covid-Patienten gezeigt hat. Aber was ich nun gefunden habe, eröffnet der gesamten Technologie eine weitere aufregende Facette.

Gemeinsam mit der Swiss PharmaCan AG aus der Schweiz (Erfinder der MyCell® Technologie) und MGC Pharma (Erfinder von ArtemiC® auf Basis von MyCell®) hat man in Spanien eine Long-Covid-Studie gestartet, an der 150 Personen teilnehmen.

Nachdem man schon am 9. Dezember die Studienzulassung des spanischen Ethik-Komitees erhalten hat, gibt MGC Pharma nun den Start der Studie bekannt. Dass diese Studie von Erfolg gekrönt sein könnte, zeigt ein Hinweis aus einem Artikel, der nicht nur die phantastische Wirkung bei Covid-Patienten beschreibt, sondern auch das Potential bei Long-Covid gut umreißt. Darin heißt es:



"ArtemiC® wurde in einer Studie mit 50 Covid-19-Patienten in Indien und Israel getestet. Die Patienten befanden sich in einem schlechten Zustand, hatten Fieber und medizinische Vorbelastungen wie Diabetes oder Fettleibigkeit - Risikofaktoren für einen schweren Verlauf. Etwa die Hälfte der Patienten erhielt ArtemiC®, die andere ein Placebo. Am Ende der Studie zeigten 100 Prozent der Patienten in der Behandlungsgruppe eine Verbesserung. Innerhalb von 15 Tagen der Nachuntersuchung hatten sich alle vollständig erholt."

Dr. Edlinger aus Alicante, Betreiber einer Klinik, konnte sich von der Wirksamkeit des Mittels überzeugen: "In unserer Praxis hatten wir bislang 33 Long Covid-Patienten. Alle waren nach einer Gabe von ArtemiC bereits nach 14 Tagen beschwerdefrei.

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat Rechte für MyCell® bzw. ArtemiC® für Nordamerika!

GLOW LIFETECH LTD.*

WKN: A2QRFS , CSE: GLOW

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Rechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside-Technologie, was auch das im Anschluss beschriebene ArtemiC inkludiert, für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält. Für Cannabis-, Vitamin K2-, Kurkumin- und Eisenpräparate hält man sogar die Exklusivrechte.

Basierend auf dieser Technologie hat ein anderes Smallcap-Unternehmen, MGC Pharma, ein Mittel hergestellt, genannt ArtemiC, das gezeigt hat, dass es Covid-Patienten hervorragend gegen schwere Verläufe schützt. Die detaillierten Ergebnisse der unter FDA-Auflagen durchgeführten Studien an einer 50 Personen umfassenden Gruppe kann man HIER einsehen. Jeder, der mit ArtemiC (zusätzlich zur üblichen Medikation) behandelt wurde, war nach 15 Tagen gesund, währenddessen fast 25% der Placebogruppe eine weiterführende Behandlung benötigten.



Das Aufregende ist, dass ArtemiC eigentlich nur aus vier natürlichen Inhaltsstoffen besteht, die durch die MyCell-Technologie eine höheren Bioferfügbarkeit im menschlichen Körper erhalten und so die positiven bekannten Wirkungen besser entfalten können. Beifuß, Kurkumin, Weihrauch und Vitamin C werden vom Körper normalerweise schnell abgebaut - durch die sogenannte "Mycellisierung" ist es dem menschlichen Körper ermöglicht, mehr dieser Stoffe aufzunehmen und über eine längere Zeit zu "halten".

Der Vatikan vertraut offenbar auf seine eigene Rezeptur:

TECHNOLOGIE:

Diese Mizellen-Methode wurde von einer Fachjury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet. - Kein Wunder, denn anders als andere Mizellen-Technologien ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Dadurch können diese auch problemlos in Getränken, Tinkturen, Sprays, Schäume, Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.



Natürliche Wirkstoffe werden mit der Mizellen-Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller.

FAZIT:

Nun werden Sie sich wahrscheinlich fragen, warum man gerade jetzt in Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) investieren sollte? Nun, der Börsenwert von MGC Pharma hat mittlerweile fast die 100-Mio.-EUR-Marke überschritten, während Glow noch bei 14 Mio. EUR rangiert.

Wenn man nun davon ausgeht, dass Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) nun bald mit der Produktion und dem Vertrieb von ArtemiC, aber auch anderen Produkten, basierend auf der lizenzierten Technologie (CBD, THC, Psilocybin?), beginnen wird, und man dann einen ähnlichen Siegeszug wie in Asien beobachten kann, dann könnte jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen sein, um ein Investment in die Aktie zu überlegen!

