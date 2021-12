Nvidia-Aktien sind am Dienstag mit einem Plus von fast fünf Prozent aus dem US-Handel gegangen. Neben der allgemeinen Erholung an den Aktienmärkten sorgte ein Kommentar der UBS für Auftrieb. Die Schweizer Grossbank rechnet mit einem weiteren starken Jahr und hat den Chiphersteller als "Top-Pick für 2022" bezeichnet.UBS-Analyst Timothy Arcuri ist der Ansicht, dass Nvidia davon profitieren wird, "stabilere Einnahmeströme rund um seine GPU- und Softwaresegmente aufzubauen". Zudem verwies der Experte ...

