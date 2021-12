Tesla-Chef Elon Musk will keine weiteren Aktien abstoßen. Er habe nun genug Anteilscheine verkauft, um seinen Plan zu verwirklichen, zehn Prozent seiner Anteile an dem Autobauer loszuwerden, so Musk in einem Podcast mit der Satire-Website Babylon Bee. Die Anleger freut's, sie griffen am Dienstag bei der Tesla-Aktie zu.Am Dienstag hat Musk aber noch einmal zwei Millionen weitere Optionen ausgeübt und fast 584.000 Tesla-Aktien verkauft. Damit liegt die Gesamtzahl der im letzten Monat verkauften Aktien ...

