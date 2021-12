Die Wasserstoff-Aktien konnten sich am Dienstag wieder etwas erholen. Die Anteilscheine von Plug Power gingen mit sechs Prozent Plus aus dem Handel und kämpfen damit gegen den seit einem Monat anhaltenden Abverkauf an. Wie sieht die Lage nun im Detail aus, nachdem gestern eine wichtige Unterstützung verteidigt wurde?

