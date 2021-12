Novavax (WKN: A2PKMZ) konnte zuletzt mit einer bedingten Zulassungsempfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA einen weiteren Erfolg verbuchen. Sie folgte damit den Ländern Indonesien und Philippinen. Indonesien hat 20 Mio. Dosen erhalten und setzt den Impfstoff bereits ein. Europa rechnet zum Jahresanfang 2022 mit den ersten Dosen. Darüber hinaus hat die Weltgesundheitsbehörde (WHO) NVX-CoV2373 als neunten Impfstoff gelistet. 1. Novavax strebt US-Zulassung an Novavax hat in Australien, ...

