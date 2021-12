DGAP-News: AFFiRiS AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

AFFiRiS und Frontier Biotechnologies geben Lizenzvereinbarung für AFFITOPE(R)AT04, eine aktive Immuntherapie gegen PCSK9 zur Behandlung von Hypercholesterinämie, für die Region Greater China bekannt



22.12.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AFFiRiS und Frontier Biotechnologies geben Lizenzvereinbarung für AFFITOPE(R) AT04, eine aktive Immuntherapie gegen PCSK9 zur Behandlung von Hypercholesterinämie, für die Region Greater China bekannt Frontier Biotechnologies erhält die Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von AFFITOPE(R) AT04 im Großraum China

Die Kooperation beschleunigt die weltweite Entwicklung von AFFiRiS' möglicher First-in-Class aktiver Immuntherapie durch die geplante Produktion und klinische Studien für AT04 in der Region Greater China Wien, Österreich, 22. Dezember 2021 - Die AFFiRiS AG, ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten im klinischen Stadium, das neuartige krankheitsmodifizierende spezifische aktive Immuntherapien (SAITs) entwickelt, gab heute den Abschluss eines exklusiven Kooperations- und Lizenzabkommens mit Frontier Biotechnologies Inc. (688221.SH) bekannt, einem biopharmazeutischen Unternehmen im kommerziellen Stadium. Gegenstand der Vereinbarung ist die Entwicklung und Vermarktung von AFFITOPE(R) AT04 zur Behandlung von Patienten mit Hypercholesterinämie in der Region Greater China, bestehend aus Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan. AFFITOPE(R) AT04 ist ein möglicher Kandidat für eine First-in-Class aktive Immuntherapie, die auf PCSK9 abzielt und zu der kürzlich die Ergebnisse einer großen klinischen Phase-1-Studie veröffentlicht wurden. Die in Shanghai ansässige Lynx Financial fungierte als alleiniger Finanzberater dieser Transaktion. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält AFFiRiS eine Vorauszahlung in bar und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Zulassung von AT04 sowie gestaffelte Lizenzgebühren im oberen einstelligen Prozentbereich auf den jährlichen Nettoumsatz von AT04 in der Region Greater China. Frontier Biotechnologies wird alle Entwicklungskosten für AT04 in der Region Greater China übernehmen und erhält die Rechte zur Entwicklung, Herstellung und exklusiven Vermarktung von AT04 im lizenzierten Gebiet. AFFiRiS behält alle Rechte an AT04 in den übrigen Regionen der Welt. Noel Barrett, PhD, CEO der AFFiRiS AG, kommentierte: "Diese Vereinbarung ist eine weitere Validierung unserer AFFITOME(R)-Technologieplattform. Unsere klinische Phase-1-Studie hat gezeigt, dass AT04 zu einer erheblichen Senkung des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins (LDLc) führen kann. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit Frontier Biotechnologies zusammenzuarbeiten, um AT04 als patientenfreundliche und erschwingliche Behandlungs-alternative in China weiterzuentwickeln. Diese Zusammenarbeit bestärkt uns in unseren derzeitigen Bestrebungen, AT04 weltweit zu lizenzieren, zumal der Bedarf an wirksamen Therapien für Hypercholesterinämie stetig wächst." Dr. Changjin Wang, CEO von Frontier, ergänzte: "Aufgrund seines neuartigen Wirkmechanismus kann AT04 entscheidend zur Behandlung der Hypercholesterinämie beitragen, die mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht, der häufigsten Todesursache sowohl weltweit als auch in China. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von AFFiRiS und arbeiten engagiert daran, die Entwicklung von AT04 in China zu beschleunigen." Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen in Österreich und wird voraussichtlich Anfang 2022 abgeschlossen sein. Über AFFITOPE(R) AT04: Mittels seiner AFFITOME(R)-Technologie entwickelt AFFiRiS Aminosäuresequenzen, welche die Epitope von Eigenproteinen nachahmen, die durch Mutation der ursprünglichen Aminosäuresequenz verändert werden. Diese Aminosäuresequenzen, die sogenannten AFFITOPEs(R), sind an ein Trägerprotein gekoppelt und werden mit einem Adjuvans kombiniert, um die Immunantwort zu verstärken. Die AFFITOPE(R)-Formulierung, die Grundlage der SAIT, wird den Patienten durch eine subkutane Injektion verabreicht, wodurch die Bildung von Antikörpern gegen die Zielproteine angeregt wird. AFFITOPE(R) AT04 ist AFFiRiS' neuartiger Immuntherapie-Kandidat für die Behandlung von Hypercholesterinämie. AFFiRiS veröffentlichte positive Ergebnisse einer klinischen Phase-1 Studie mit dem auf PCSK9 abzielenden AT04 zur Behandlung der Herz-Kreislauf-Erkrankung Hypercholesterinämie in der peer-reviewten Fachzeitschrift European Journal of Clinical Pharmacology (Zeitlinger et al. 2021). In dieser Studie erwies sich AT04 als gut verträglich und sicher und löste eine humorale Immunantwort gegen das PCSK9-Zielepitop aus. Die Daten zeigten auch, dass die Immunisierung mit AT04 zu einer signifikanten Reduktion des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins (LDLc) führte, wobei bei denjenigen, die am besten auf die Immunisierung ansprachen, eine Reduktion von bis zu 39 % erreicht werden konnte. Über AFFiRiS AG: AFFiRiS ist ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten im klinischen Entwicklungsstadium mit Sitz in Wien, Österreich. AFFiRiS' Vision ist es, mithilfe des Immunsystems menschliche Proteine zu identifizieren und basierend auf der patentierten AFFITOME(R)-Technologie gezielt anzugreifen, die für die Entwicklung und das Fortschreiten chronischer Erkrankungen von zentraler Bedeutung sind. Das übergeordnete Ziel des Unternehmens ist es, das Leben von Patienten, die an diesen Krankheiten leiden, mittels spezifischer Immuntherapien zu verbessern. Neben der aktiven Immuntherapie AT04 umfasst die Pipeline von AFFiRiS auch den monoklonalen Antikörper mAB C6-17, der sich gegen das mutierte Huntingtin (mtHTT)-Protein richtet, das die Huntington-Krankheit verursacht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.affiris.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter . Weitere Informationen über das SAIT-Programm von AFFiRiS finden Sie auch unter https://affiris.com/approach/overview-of-sait. Über Frontier Biotechnologies Inc: Frontier ist ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen. Durch mehr als ein Jahrzehnt engagierter Tätigkeit hat Frontier Biotech ein herausragendes Team mit internationaler Vision und profundem Fachwissen in der Entwicklung neuer Medikamente aufgebaut und eine vollständig integrierte, hochmoderne Innovationsplattform für langfristig wirkende Peptide mit weltweiten Vermarktungsrechten etabliert. Neben der Markteinführung von Aikening(R), dem ersten langfristig wirkenden HIV-Fusionshemmer der Welt, treibt Frontier Biotech eine Reihe von klinischen Projekten in seiner F&E-Pipeline voran. Dazu gehören mehrere Programme, die in China und den Vereinigten Staaten klinische Phase-1 und -2 Studien durchlaufen. Für weitere Informationen: Kontakt AFFiRiS AG:

Noel Barrett, PhD, CEO

E noel.barrett@affiris.com



Medienanfragen:

MC Services AG

Raimund Gabriel, Andreas Jungfer

E affiris@mc-services.eu

P +49 89 2102280 Frontier Biotechnologies:

Richard Zhao, Senior VP, Business Development & Strategy

E richardyzhao@frontierbiotech.com

22.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de