Die Energiekrise in Europa eskaliert immer weiter - der Gaspreis schießt durch die Decke und würde bei aktuellem Stand einem Ölpreis von 350 Dollar entsprechen! Aber auch die Strompreise steigen rapide an nach Ausfällen in französischen Atomkraftwerken, wenn sich hier nicht bald eine Entspannung abzeichnet, dann wird die Energiekrise absehbar zum dominanten Thema in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...