Der SMI verteidigt zumindest in der Startphase die Gewinne des starken Vortags und dürfte letztlich nicht allzu weit vom Allzeithoch von vergangener Woche in die Weihnachtstage gehen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch insgesamt kaum verändert in die Sitzung gestartet. Der SMI verteidigt damit zumindest in der Startphase die Gewinne des starken Vortags und dürfte letztlich nicht allzu weit vom Allzeithoch von vergangener Woche in die Weihnachtstage gehen. Unterstützung kommt zum Handelsstart von positiven Vorgaben aus den USA...

