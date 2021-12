MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Am US-Anleihemarkt findet nur ein verkürzter Handel bis 20:00 Uhr MEZ statt.

FREITAG: Wegen Heiligabend bleiben die Börsen in Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und in den USA geschlossen. In Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur und Spanien findet nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Beiersdorf verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde eine Vereinbarung mit der in den USA ansässigen Chantecaille Beaute Inc. über den Kauf des Chantecaille Prestige-Hautpflegegeschäfts unterzeichnet. Der Unternehmenswert liege zwischen 590 und 690 Millionen US-Dollar, so Beiersdorf. Der Hamburger Konzern will mit der Übernahme seine Position im Premium-Hautpflegesegment stärken und strebt eine Steigerung des Wachstums vor allem in Nordamerika und im asiatischen Markt an. Es werde erwartet, dass Chantecaille im Jahr 2021 einen weltweiten Umsatz von mehr als 100 Millionen Dollar erziel, teilte Beiersdorf mit. Der Vollzug der Transaktion wird im ersten Quartal 2022 erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA und Hornbach Baumarkt AG,

ausführliches Ergebnis 3Q

12:00 DE/Zooplus AG, ao HV

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +1,3% gg Vq/ +6,6% gg Vj 1. Veröff.: +1,3% gg Vq/ +6,6% gg Vj 2. Quartal: +5,5% gg Vq/+23,6% gg Vj - US 14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,9% gg Vq 2. Veröff.: +5,9% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Dezember PROGNOSE: 111,0 zuvor: 109,5 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.495,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.640,75 0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.971,25 -0,1% Nikkei-225 28.562,21 +0,2% Schanghai-Composite 3.625,77 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 173,44% +11 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.447,44 +1,4% DAX-Future 15.494,00 +1,2% XDAX 15.508,51 +1,2% MDAX 34.347,04 +1,0% TecDAX 3.795,92 +0,1% EuroStoxx50 4.174,99 +1,7% Stoxx50 3.725,10 +1,5% Dow-Jones 35.492,70 +1,6% S&P-500-Index 4.649,23 +1,8% Nasdaq-Comp. 15.341,09 +2,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,33% -87

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer an den Aktienmärkten. Damit werden die jüngsten Aufschläge zunächst mehr oder weniger verteidigt. "Positiv ist, dass die Buy-the-Dips-Mentalität weiter intakt ist", sagt ein Marktteilnehmer. Nach dem Kursrutsch vom Wochenauftakt sei der Markt technisch sauber, das eröffne nun doch noch die Chance auf eine moderate Jahresendrally. Allerdings seien die günstigen Vorlagen von den US-Börsen bereits eingepreist, und aus Asien kämen keine Impulse. Die Umsätze dürften wie um diese Jahreszeit üblich weiter zurückgehen. Die niedrigen Handelsvolumina begünstigten große Ausschläge, warnt ein Akteur.

Rückblick: Sehr fest - An den Aktienmärkten haben sich die Kurse am Dienstag wieder erholt. Die Angst vor Lockdowns sei zunächst weitgehend eingearbeitet. Falls sich die Omikron-Variante als vergleichsweise harmlos entpuppen sollte, könnte es weiter nach oben gehen, hieß es. Für Zuversicht sorgten Berichte, nach denen die Omikron-Fallzahlen in Südafrika schon wieder zurückgehen und auch im stark betroffenen London die Zahl der Krankenhauseinweisungen nur unterproportional steigt. Alle Stoxx-Branchenindizes verzeichneten Gewinne. An der Spitze stand der Stoxx-Index der Reise- und Freizeit-Aktien mit einem Plus von 3,5 Prozent, gefolgt von den Öl- und Gaswerten (+2,9%).

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Im DAX stiegen Adidas trotz eines schwachen Konsumklimas um 0,6 Prozent - gestützt von Geschäftszahlen des Konkurrenten Nike. Für Zur Rose ging es um weitere 16 Prozent nach unten, Shop Apotheke gaben 8,2 Prozent ab. Das Bundesministerium für Gesundheit hat die Einführung des E-Rezepts zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Manz gewannen 23,3 Prozent - angetrieben von einem neuen Großauftrag. Vor gut einem Jahr hat sich Rocket Internet per Delisting von der Börse verabschiedet. Der Preis damals - 18,57 Euro pro Aktie. Einige Investoren hatten darauf gesetzt, dass es in Zukunft ein höheres Gebot geben könne. Weil ein neues Angebot für 35 Euro vorliegt, zogen die Aktien an der Hamburger Börse um rund 20 Prozent auf 32,80 Euro an.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Beiersdorf reagierte kaum auf die erst sehr spät am Abend aufgeschlagene Mitteilung, dass der Konsumgüterkonzern in den USA das Chantecaille Prestige-Hautpflegegeschäft kauft.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die US-Börsen haben sich von den deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn kräftig erholt. Die Ängste in Bezug auf die weitere Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante blieben allerdings bestehen. Laut Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich die neue Mutante in den USA als vorherrschende Virus-Variante durchgesetzt. US-Präsident Joe Biden plant die Virus-Verbreitung durch kostenlose Schnelltests einzudämmen. Zudem soll die Unterstützung für Krankenhäuser verstärkt und die Impfungsmaßnahmen ausgeweitet werden. Für Entspannung sorgten zudem die Entwicklungen rund um das billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket, welches auf der Kippe steht. So soll es ein Gespräch zwischen Biden und dem demokratischen Senator Joe Manchin gegeben haben, um diesen zu einer Zustimmung zu bewegen. Nike (+6,1%) hatte Umsatz und Gewinn gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Der Chiphersteller Micron (+10,5%) übertraf mit seinem Umsatzausblick etwas deutlicher die Prognosen. Die Kurse der Chipkonkurrenten AMD und Intel legten um 6,2 bzw 2,4 Prozent zu, Nvidia verbesserten sich um 4,9 Prozent. UPS hatte bei Boeing (+5,9%) 19 Großraum-Frachtflugzeuge bestellt. UPS notierten 2,3 Prozent höher. Der Elektrolastwagenbauer Nikola (+1,8%) zahlt wegen Betrugsvorwürfen eine Geldstrafe von 125 Millionen Dollar. Diese hätte auch höher ausfallen können.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,65 2,5 0,63 53,7 5 Jahre 1,22 5,4 1,17 86,0 7 Jahre 1,39 5,3 1,34 74,3 10 Jahre 1,47 4,8 1,43 55,6 30 Jahre 1,88 2,6 1,85 23,1

Am Anleihemarkt ging es für die Renditen aufwärts. Teilnehmer verwiesen auf leicht nachlassende Omikron-Sorgen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di,17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1273 -0,1% 1,1281 1,1262 -7,7% EUR/JPY 128,65 -0,0% 128,71 128,51 +2,0% EUR/CHF 1,0419 -0,0% 1,0824 1,0421 -3,6% EUR/GBP 0,8508 +0,1% 0,8503 0,8512 -4,7% USD/JPY 114,13 +0,0% 114,08 114,09 +10,5% GBP/USD 1,3250 -0,1% 1,3269 1,3232 -3,0% USD/CNH 6,3784 +0,0% 6,3777 6,3809 -1,9% Bitcoin BTC/USD 48.973,21 -0,6% 49.268,26 48.384,23 +68,6%

Der Dollar-Index gab 0,1 Prozent nach. Oanda-Experte Jeffrey Halley sah die jüngste leichte Dollarschwäche als Folge von Gewinnmitnahmen nach der Rally zuvor. Das Potenzial nach unten für den Greenback sei allerdings begrenzt, weil der Markt verwundbar bleibe mit Blick auf Schlagzeilen zur Omikron-Variante, die die Anleger immer wieder in den Dollar als sicheren Hafen treiben könnten.

Der Dollarindex steigt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft um 0,1 Prozent. "In der Mehrzahl der Fälle war der Dollar der König 2021", sagt Devisenstratege Scott Petruska von Silicon Valley Bank. Seine Reputation als vermeintlich sicherer Hafen sei intakt und stehe im Mittelpunkt. Marktteilnehmer setzten unverändert auf steigende Dollarkurse. Er traut dem Dollarindex ein mittelfristiges Potenzial von 1 Prozent zu. Erst im zweiten oder dritten Quartal 2022 werde der Greenback im Rahmen einer hoffentlich erfolgenden globalen Konjunkturerholung nicht mehr so gefragt sein.

ROHSTOFFE

