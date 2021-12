NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Nike nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Randal Konik lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den vorgelegten Quartalsbericht des Sportartikelherstellers. Die US-Firma sei stärker denn je. Während die Lieferengpässe langsam abflauen sollten, blieben die Nachfrage, die Margen und die Preissetzungsmacht hoch. Auch die Verschiebung ins Internet setze sich fort. Der Experte überarbeitete seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2022/23./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 10:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 10:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

