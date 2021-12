Die Indizes an der Wall Street konnten gestern ihre Pechsträhne beenden und schlossen im Plus. Der Nasdaq 100 (US100) war mit einem Plus von 2,3% einer der Spitzenreiter. Der Tech-Index prallte zu Beginn dieser Woche von den Tiefs vom 3. Dezember (15.550 Punkte) ab und setzte zu einer Erholung an. Im Chart ist ein Doppelboden-Muster zu erkennen, und der Bereich zwischen 16.400 und 16.450 Punkten kann als Nackenlinie betrachtet werden. Ein Durchbruch darüber könnte eine Aufwärtsbewegung von 900 Punkten ...

