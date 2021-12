Der Spezialist für digitale Plattformen zur Kundenbetreuung ging im November (Erstnotiz 17.11.) in New York an die Börse. Gestern wurden Quartalszahlen veröffentlicht. Keine Überraschung war, dass erneut ein Verlust geschrieben wurde. Das Management konnte ihn auf 0,16 $ je Aktie (bereinigt) drücken, der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 63 % ausgebaut und im Gesamtjahr sollen die Erlöse 233 Mio. $ (+ 55 %) erreichen. Analysten zeigten sich positiv überrascht.



Die BRAZE-Aktie war zu 65 $ je Stück emittiert worden, schaffte schnell 98,78 $ nach oben, wurde dann aber bis 55,73 $ durchgereicht. Die Neubelebung führte auf fast 76 $.



