Für viele Anleger ist ein MSCI World ETF, also ein börsengehandelter Fonds, der den MSCI World Index nachbildet, die erste Wahl bei der Geldanlage. Der MSCI World mit seinen mehr als 1.500 Unternehmen aus aller Welt ist ein extrem breit aufgestellter Index. Mit einer Investition in so einen riesigen Index ist man also an Unternehmen aus der ganzen Welt beteiligt. Das klingt erst mal sehr vielversprechend. Denn wenn es beispielsweise in Deutschland zur Rezession kommen sollte und der DAX entsprechend ...

