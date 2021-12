FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Morphosys haben am Mittwoch mit starken Kursgewinnen auf Aussagen von Finanzchef Sung Lee reagiert. Die Papiere des Biotech-Unternehmens stiegen am Vormittag um 6,38 Prozent auf 35,50 Euro und waren damit Spitzenreiter im SDax . Allerdings befindet sich die Aktie seit vielen Monaten in einem Abwärtstrend. Für das abgelaufene Jahr steht ein Minus von rund zwei Drittel zu Buche.

"2025 können wir zwei Medikamente in der hämatologischen Onkologie auf dem Markt haben", sagte Lee der "Börsen-Zeitung". Ein Jahr später wolle das Unternehmen profitabel sein und einen positiven Cashflow erzielen. "Bis 2026 ist es noch ein weiter Weg, aber der optimistische Ton könnte sich positiv auf die Stimmung auswirken", kommentierte ein Händler am Morgen./edh/jha/