Die Aktie von Morphosys ist am heutigen Mittwoch der Top-Gewinner im SDAX vor S & T und LPKF Laser. Morphosys gewinnt am Vormittag 6,1 Prozent auf 35,39 Euro. Es beflügeln Ausagen des Managements zum Sprung in die Profitabilität.Gegenüber der Börsen-Zeitung sagte der Finanzvorstand von Morphosys, Sung Lee: "Wir wollen der nächste große Name in der europäischen Biotechnologie werden. 2025 können wir zwei Medikamente in der hämatologischen Onkologie auf dem Markt haben." Ein Jahr später will das Unternehmen ...

