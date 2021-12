Das kalifornische Unternehmen Karat Packaging, ein Hersteller von Einweg-Essensprodukten, hat zehn Tesla Semi bestellt. Der Auftrag ist Teil des Plans von Karat Packaging, das Logistikangebot von seinen bestehenden Distributionszentren in Texas, New Jersey und South Carolina aus geografisch zu erweitern und auch in Kalifornien weiter zu expandieren. Karat Packaging verfügt nach eigenen Angaben derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...