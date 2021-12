Doré Copper Mining meldet positive Ergebnisse aus Tests mit der Sortierung des Kupfererzes. Dadurch konnte der Kupfergrad signifikant erhöht werden. Unterdessen haben die Analysten von Cormark Securities ein Kursziel von 2,30$ für die Aktie ausgegeben, was der Chance auf mehr als einen Verdoppler entspricht. Zudem hat sich ein US-Fonds bei dem Wert eingekauft.

Doré Copper Mining: Sortierung verbessert Kupfergrad deutlich

Doré Copper Mining (0,70 CAD | 0,49 Euro; CA25821T100) hat positive Ergebnisse aus den jüngsten Probentests des Unternehmens veröffentlicht. Dabei wurde das Kupfererz in einer Erzsortieranlage untersucht und getrennt, um den Aufbereitungsgrad zu verbessern. Die Resultate können sich sehen lassen. So wurde die Probe aus dem Flaggschiffprojekt Corner Bay entnommen und auf der Testanlage von Corem in Québec City unter Verwendung eines Röntgentransmissionssensors (XRT) sortiert. Dabei konnte der Kupfergrad mit dem Erzsortierer um das 2,6fache von 2,66 Prozent auf 6,84 Prozent verbessert werden. Das ausgesonderte Material enthielt knapp 63 Prozent der ursprünglichen Masse der Probe und wies nur noch einen Kupfergehalt von 0,19 Prozent auf. Damit würde sich der Abbau des Erzes weiter verbessern und zu niedrigeren Kosten beitragen. Dies betrifft zum einen die Kosten in der firmeneigenen Mühle Copper Rand ...

