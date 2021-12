Während in den USA noch über das juristische Für und Wider einer Impfpflicht diskutiert wird, führt der Chip-Hersteller Intel eine interne ein: Wer sich nicht impfen lässt, muss in den unbezahlten Urlaub. Intel gibt seinen noch ungeimpften Mitarbeiter:innen bis zum 4. Januar 2022 Zeit, um die Corona-Impfung nachzuholen oder einen Nachweis einzureichen, dass sie davon befreit sind. Wer dem nicht nachkommt, wird in unbezahlten Urlaub geschickt. Das kommunizierte der Konzern seiner Belegschaft in einer internen Mitteilung, die der Zeitung The Oregonian vorliegt. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...