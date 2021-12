Der Aktienhandel war noch nie so günstig wie heute. Die meisten Maklerunternehmen erheben nicht mehr die hohen Verkaufsprovisionen, die früher auf den Online-Handel erhoben wurden. Wenn Sie denken, dass Sie immer noch zu viel zahlen, macht ein Online Broker Vergleich Sinn.Bei Investmentfonds sieht die Sache anders aus. Viele von ihnen erheben beim Kauf zusätzliche Gebühren, so genannte Ausgabeaufschläge, und können durch Verwaltungsgebühren, die in ihre Betriebskosten einfließen, Erträge absaugen.Sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...