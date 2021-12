Ähnlich wie die Aktie von BioNTech tritt auch die Aktie von Moderna derzeit auf der Stelle. Auf der Handelsplattform Tradegate notiert das Papier am Mittwochvormittag 0,2 Prozent im Plus bei 238,15 Euro. Das US-Biotech-Unternehmen arbeitet aber bereits an langfristigen Strategien, um auch in Zukunft die hohen Einnahmen der vergangenen Monate fortzusetzen.Moderna wolle die Beziehungen mit der Schweiz weiter vertiefen, ähnlich wie mit Kanada und Australien. Das sagt Moderna-Chef Stéphane Bancel im ...

